Die Würfel sind gefallen: Der 1. Landesligist Kilb kann alles für die erhoffte Sanierung des Sportplatzes in die Wege leiten. Eine Sanierung, die angesichts drohender Spielabsagen notwendig ist. Denn dem bei Schönwetter perfekt anmutenden Grün fehlt der entsprechende Unterbau, Wasser versickert zu langsam und das Spielfeld wird unbespielbar. Dass dies gerade in Niederösterreichs höchster Liga kein Dauerzustand sein kann, liegt auf der Hand.

Ein Drittel der veranschlagten 300.000 Euro stemmt der Verein selbst, zwischenzeitlich sogar den vollen Betrag. Denn die Gemeinde kann erst 2020 die budgetären Mittel für die Förderung aufbringen.

Der Wert eines Fußballvereins für das gesellschaftliche Miteinander ist unbezahlbar. Damit er funktioniert, müssen die Voraussetzungen stimmen. Die mehrheitliche Finanzierung durch die Gemeinde beweist nun die Anerkennung für den besten Bezirksverein auch von politischer Seite.

Dass der SCU so schnell wie möglich mit der Umsetzung beginnen will – sogar die letzten Runden der Meisterschaft auswärts bestreitet – zeigt, dass man in Kilb beste Bedingungen für die Zukunft vorfinden will. Eine Zukunft, der man nach der Frühjahrsvorbereitung positiv entgegenblicken kann. Der Aufsteiger in die 1. Landesliga ist gekommen, um zu bleiben.