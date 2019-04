„Verbunden werden auch die Schwachen mächtig“, sagte einst der deutsche Dichter Friedrich Schiller. Und die Schwachen im Konflikt mit den ÖBB um Verbesserungen zum Thema Lärmschutz und veralteter, lauter Güterzüge waren in den letzten Jahren stets die Gemeinden entlang der Westbahn.

Beinahe jede Gemeinde wagte in den letzten Jahren den Canossa-Gang zur ÖBB-Zentrale, um doch endlich Verbesserungen für die Bevölkerung zu erzielen – vergebens. Im Herbst vergangenen Jahres nahmen Loosdorfs SP-Bürgermeister Thomas Vasku und sein Melker Amtskollege Patrick Strobl (VP) sowie Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer (Grüne) das Heft selbst in die Hand.

Sie wollen die Kräfte in der Region bündeln. Mit einem ersten, kleinen Erfolg, wie die NÖN vergangene Woche erfuhr. So planen fünf Gemeinden, in dieser Woche den ÖBB und dem Land NÖ eine Resolution zu überreichen. Das Ziel: Endlich ernst genommen zu werden und gemeinsam Verbesserungen zu erzielen.