Gratis Parken über Mittag kann nur erster Schritt sein

Gut Ding braucht eben Weile: Nach fast sieben Jahren Forderung der unterschiedlichen Coleurs führt die Stadtgemeinde Melk ab 2024 gratis Parken über die Mittagszeit ein.

Der Jubel darüber wird aber mit einer Gebührenerhöhung für die Kurzparkzone gedämpft. Künftig kostet das Tagesmaximum in der blauen Zone bei einer Parkdauer von drei Stunden anstelle von 2,50 Euro glatte 4 Euro. Ob die Innenstadt damit tatsächlich attraktiver wird und die Fußgängerzone wieder mehr bevölkert wird, darf also zumindest bezweifelt werden. Auch, wenn Stadtchef Strobl mehrmals betont, dass die erste Stunde am günstigsten im Vergleich mit anderen Städten ist.

Zur Belebung der Innenstadt kann – nach der Ansiedlung der Bibliothek – das Gratis-Parken über die Mittagszeit nur ein weiterer Schritt sein, viele weitere müssen – gerade in der tourismusfreien Zeit – folgen. Gelingt das nicht, wird in der Innenstadt ansonsten auf lange Sicht nur mehr die gut belebte Gastro übrig bleiben.