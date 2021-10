„Fridays for future“ geht also auch an einem Montag. Stift und Stiftsgymnasium haben‘s jetzt gezeigt: Im Rahmen der Aktion „5vor12“ wurde in Melk auf den Klima- und Umweltschutz aufmerksam gemacht. Und zwar nicht nur von Schülern. Auch der Konvent, die Lehrer, der Direktor und Politiker waren mittendrin im Schildermeer.

Natürlich retten bunte Plakate und Sprechchöre nicht die Welt. Aber Jugendliche haben es mit ihren Demos geschafft, dass das Thema endlich behandelt wird und in der Öffentlichkeit angekommen ist. Dass das Stift Melk – Welterbe, Kloster und einen der beliebtesten Sehenswürdigkeit des Landes – sich sowohl als Schule wie auch als Religionsgemeinschaft dafür einsetzt, verleiht dem Kampf gegen die Klimakrise mehr Gewicht. Nicht zuletzt, weil das Stift Melk auch eine große Vorbildwirkung innehat. Es ist ein grünes Signal mit Strahlkraft: Die Schüler haben zu Beginn alleine demonstriert. Nun tun sie das nicht mehr.