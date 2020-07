Und es gibt doch ein Happy End! Mit 1. September kommt das Primärversorgungsnetzwerk. Es hätte eigentlich schon im April starten sollen, zwischenzeitlich stand es gar auf der Kippe. Allen voran dem Engagement der beteiligten Ärzte rund um Kurt Weissenborn aus Kilb ist es zu verdanken, dass das gefeierte Prestigeprojekt nicht bloß Theorie bleibt.

Der ländliche Raum und seine ärztliche Versorgung – ein Thema, das Gemeinden vor Herausforderungen stellt. Viele Fragezeichen im Bezirk sind mittlerweile ausradiert: In Pöchlarn entsteht ein Arzthaus, in Zelking-Matzleinsdorf erfolgte der Spatenstich für eine neue Ordination. Übrig bleibt das Fragezeichen um die bald unbesetzte Planstelle in St. Leonhard.

Dass jetzt zwei neue Praxen im Bezirk gebaut werden, macht die Arztsuche nicht leichter – aber das Netzwerk könnte auch hier zum Happy End beitragen. Der mögliche Beitritt macht den Standort St. Leonhard attraktiver. Ein Aspekt, der bei der Bewerbung einfließen sollte.