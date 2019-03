Ein sattes Plus von 7,6 Prozent und einen Anstieg auf mehr als 330.000 Nächtigungen verzeichnete der Bezirk Melk im Jahr 2018. Den Mammutanteil für die Erfolgsgeschichte liefern dabei Melk und Emmersdorf. Es ist aber nicht nur die Wachau, die im Bezirk zum Tourismusboom beiträgt.

Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass in Ybbs, Maria Taferl und Pöchlarn viel für Touristen investiert wird, zahlreiche Projekte vor allem in den beiden Städten in der Pipeline stecken. Im Nibelungengau rauchen die Köpfe bei den Verantwortlichen, um noch mehr am großen Kuchen mitnaschen zu können. Neben einem Hotelprojekt darf sich Ybbs 2019 über ein sattes Plus bei den Schiffstouristen freuen.

Das neue Selbstbewusstsein, welches der Nibelungengau an den Tag legt, bekamen zuletzt auch die Wachau-Verantwortlichen zu spüren. Unterrepräsentiert und missachtet fühlte sich der Nibelungengau im Tourismusverband. Ein Aufschrei, der am Ende mit mehr Mitsprache belohnt wurde.