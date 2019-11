Der Höhenflug der Melker nach dem 3:2-Derby-Triumph in Ybbs sah ein jähes Ende: Eine Woche später folgte daheim gegen Haitzendorf mit dem 0:6-Debakel der tiefe Fall. Die Löwen überwintern auf dem vorletzten Tabellenplatz der 2. Landesliga West, das Abstiegsgespenst spukt im Schuberth-Stadion.

Die Melker erwartet damit alles andere als eine ruhige Winterpause. Die Vereinsverantwortlichen um den Sportlichen Leiter Alfred Konrad müssen die Mannschaft qualitativ aufwerten, um im bevorstehenden stürmischen Frühjahr bestehen zu können.

Der größte Nachholbedarf besteht in der Hintermannschaft. Im Durchschnitt fast drei Gegentore pro Spiel kann keine Offensive auf Dauer ausgleichen. Aber auch an vorderster Front hinkt man hinterher. Sei es wegen der Formschwäche Petr Kurtins oder den nicht erfüllten Erwartungen an Miroslav Gregan – zwölf Treffer ist dem Tabellenplatz entsprechend der zweitschlechteste Wert der Liga.

Ausruhen ist für die Löwen damit, wie schon vor einem Jahr, ein Fremdwort. Zumindest in den Abwehrreihen braucht es Verstärkungen, um auch nach dem Frühjahr gewiss in der 2. Landesliga zu spielen.