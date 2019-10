Es waren viele – positive wie negative – Aufschreie, als José Mourinho, „The Special One“, 2016 Trainer von Manchester United wurde. Ein Hauptkritikpunkt: ein schillernder Name anstatt eines Trainers, der den Klub wirklich kennt. Zu einer anderen Lösung kam es erst über zwei Jahre später – mit Ex-Red-Devils-Stürmer Ole Gunnar Solskjaer.

Was hat nun der englische Rekordmeister mit der 2. Landesliga Niederösterreichs zu tun? Sowohl Ybbs als auch Melk haben dieser Tage neue Trainer bestellt. Und ein „Special One“ ist es weder da noch dort geworden. Und das ist gut so.

Mit Johannes Riesenhuber beim ASK und Christian Stumpfer bei den Löwen sind es keine klingenden Namen des blau-gelben Amateurfußballs. Es sind Namen, die vor allem die Spieler der jeweiligen Klubs bestens kennen. Beide Coaches haben eine lange Verbundenheit zu ihren Vereinen, beide wissen um die Qualitäten ihrer Spieler, um die Mechanismen in den Vereinen, um das Umfeld.

Ybbs und Melk haben damit alles richtig gemacht – in schwierigen Phasen auf Vertrautheit zu setzen. Bei Man United hat man gesehen, dass ein „Special One“ keine Garantie für Erfolg ist. Dass Ybbs und Melk gleich den anderen Weg gehen, zeugt von Weitsicht.