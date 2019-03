Gleich vorweg: Bei der Baurechtsaktion von Stadt und Stift muss man die Benediktiner in Schutz nehmen! Das Stift ist auch Wirtschaftsbetrieb und handelt in diesem Sinne! Auch die Substanz des Barockbaus gehört erhalten und so ist es nur marktkonform, einen Zins einzuheben, der Gewinn bringt.

Anders sieht die Situation bei der Stadtgemeinde aus. Als großer Deal im Zuge der Einigung mit der Lustbarkeitsabgabe und als Chance für Jungfamilien angepriesen, bleibt nach dem Infoabend mit vielen kritischen Fragen wenig davon übrig. Trotz mehr als zehnjährigem Mangel an Baugründen war das Interesse überschaubar. Die Anwesenden versprühten weniger Vorfreude am Hausbau als Skepsis an der Aktion. Der Tenor: Ein Angebot für Jungfamilien sieht anders aus. So bekommt das vom Stadtchef Strobl auserwählte Leuchtturmprojekt gleich in der Startphase massive Risse. Und, er muss sich die Frage gefallen lassen, ob ein Zurück-zum-Start nicht die beste Lösung wäre.