Löwen in Lauerstellung

Das wichtigste Heimspiel Melks im Frühjahr steht vor der Tür: Am kommenden Sonntag empfängt der Tabellenführer den Drittplatzierten Grein.

Das Topspiel hat Vorentscheidungscharakter. Das Titelrennen in der Gebietsliga West ist nur mehr ein Dreikampf, seitdem Melk Statzendorf besiegt hat – zwischen den Löwen, Euratsfeld und Grein. Und mit einem Melker „Dreier“ am Sonntag müsste sich auch Grein de facto von allen Titelträumen verabschieden: 13 Zähler Vorsprung hätte Melk dann schon.

Und die Vorzeichen stehen auf Melker Erfolg: Die Löwen sind in Topform, haben im Frühjahr bisher alles gewonnen, während die verletzungsgeplagten Greiner alle drei Rückrundenpartien verloren haben. Selbstläufer ist es für Melk deshalb freilich keiner. Die Löwen müssen mit vollem Fokus in das Topspiel gehen – dann ist aber ein großer Schritt in Richtung Titel möglich.