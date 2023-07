Loosdorf gegen Melk: Ein Duell um Millionen

Die Abwehrhaltung gegen das Loosdorfer Schulzentrum, welches Melk maximal eine Million Euro kosten könnte, ist aber beim Blick auf die aktuellen Millionenprojekte verständlich. Mit knapp 15 Millionen Euro schlagen sich alleine die geplante Kläranlage und der Hochbehälter zu Buche. Jede weitere Million lässt den ohnedies hohen Schuldenstand drastisch ansteigen.

Und im Hinblick auf die Gemeinderatswahl will sich Stadtchef Strobl wohl nicht nochmals den Vorwurf der SPÖ als „Schuldenkaiser“ anhörenWoher die Abneigung zwischen Loosdorf und Melk ist schwer zu sagen – zu lange schwirrt der Konflikt schon durch die beiden Gemeinden. Bei der jüngsten Melker Gemeinderatssitzung war er aber für alle sichtbar. Das beinharte Querverhör der ÖVP-Mandatare von Loosdorfs SPÖ-Ortschef Vasku ließ diesen zwar nach außen ruhig wirken, innerlich wird es aber ordentlich gebrodelt haben – immerhin ist Vasku als Mehrheitsbürgermeister von seiner Opposition in Loosdorf so ewas nicht gewohnt.