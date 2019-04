Wie schnell die Kaderdecke dünn werden kann, sieht man zurzeit bei der SG Neumarkt/ Sarling in der 2. Klasse Ybbstal. Thomas Kühnl half trotz noch nicht vollständig auskurierten Kreuzbandrisses aus, dann reaktivierte man Daniel Enengl.

In Ybbs hat man andere Probleme – Luxusprobleme. Mit Florian Straninger, der sich zwischenzeitlich ein Jahr lang bei Neumarkt fit gehalten hatte, und Thomas Willersberger ist die Torhüterposition doppelt besetzt. Und vergleichbar sieht‘s im Mittelfeld aus. Hier rittert unter anderem mit Manuel Leitgeb, Fabian und Stefan Holzer, Merzak Bouguerzi, Harald Bock, Tobias Eberl und Karl Gruber mehr als ein halbes Team um die Tickets für die Start-Elf. Freilich ist die 2. Landesliga West ein anderes Terrain als die 2. Klasse Ybbstal. Und Konkurrenzkampf belebt.

Dass Trainer Christian Maurer gleich auf mehreren Positionen die Qual der Wahl hat, birgt aber auch ein Risiko: Kein Spieler, schon gar nicht in der 2. Landesliga, will mehr auf der Bank sitzen als am Spielfeld stehen. Hier werden Maurer und Co. das nötige Fingerspitzengefühl beweisen müssen, den großen Kader auf Dauer bei Laune zu halten. Gelingt das, kann Ybbs für die erhoffte Top-Fünf-Platzierung planen.