Nachdem VP-Parteichef Gert Kratzer in FP-Manier gegen die Finanzpolitik Schrolls im Gemeinderat gepoltert hatte, stellte er einen Misstrauensantrag gegen den Ybbser Stadtchef. Ein Antrag, der zu hart ist und als Hilfeschrei der Opposition gesehen werden muss. Oft klagt diese, dass Schroll Kritik zu persönlich nimmt, man deshalb an keinen Besprechungen mehr teilnehmen möchte. Dass alle Oppositionsparteien dem Antrag ihre Zustimmung signalisieren, zeigt auch, dass an der Zusammenarbeit etwas nicht stimmen kann.

Wie sehr Schroll den Antrag persönlich nahm, zeigte seine Reaktion. Geschockt und den Tränen nahe, bat er um eine Sitzungsunterbrechung. Zwar wird die SPÖ spätestens in vier Wochen den Antrag abschmettern, auf der Strecke bleiben aber die Menschlichkeit und der gegenseitige Respekt. Zu hoffen bleibt, dass der Antrag keine Retourkutsche von Kratzer auf Schrolls Kritik zu den geplanten Schotter-Transporten für die Umfahrung ist. Fakt ist auch: Die Rechtfertigung des Antrags muss die ÖVP bei der nächsten Gemeinderatssitzung liefern.