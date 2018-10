Still und heimlich pirscht sich Blindenmarkt in der 1. Klasse West in Richtung Tabellenspitze. Die Truppe von Trainer Norbert Aigner setzte beim 3:0 über Aufsteiger Krummnußbaum ein Ausrufezeichen.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt deren große Stärke: der Defensive. Lediglich fünf Gegentreffer mussten die Blindenmarkter rund um Kapitän Stefan Teufel hinnehmen. Den Grund dafür sieht der Trainer in der Eingespieltheit der Viererkette. Die Hintermannschaft blieb zur letzten Saison fast unverändert und sorgte für Stabilität.

Doch auch die Sommerneuzugänge trugen ihren Teil zum derzeitigen Erfolg bei. Egal, ob mit Thomas Ptazek bzw. Cosmin Calin oder im Sturm Marco Leovac. Allesamt fügten sich schnell in die Blindenmarkter Elf ein und bestechen Woche für Woche mit ihren Leistungen. Durch die Verpflichtung von Leovac profitierte auch Legionär Lukas Herak, der nun noch mehr Räume in der Offensive vorfindet.

Kurz vor Ende des Herbstdurchganges kommt es aber zum Showdown: Zuerst muss der vermeintliche Pflichtsieg über Yspertal her. Diese knöpften zuletzt Wallsee einen Punkt ab. Danach steht das große Duell gegen den Tabellenführer an und zum Abschluss das Derby gegen Winklarn. In der derzeitigen Verfassung ist aber der Herbstmeistertitel in Griffweite.