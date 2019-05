Die Mobilisationskraft des niederösterreichischen Bauernbundes hat den Kilber Alexander Bernhuber zum Sprung ins EU-Parlament verholfen. Anders als der Petzenkirchner SP-NÖ Spitzenkandidat Günther Sidl und der Ybbser VP-Kandidat Othmar Karas konnte Bernhuber in seiner Heimatregion gleich zweistellig punkten.

Mehr als zwölf Prozent Plus in Kilb und weitere deutliche Pluspunkte in den Nachbargemeinden in der Manker Region sind ein starkes Zeichen für den vor wenigen Monaten noch vielen unbekannten Bauernbund-Funktionär. Die Kraft des Bauernbundes zeigt aber auch ein anderer Umstand: Polit-Haudegen Karas wurde von Neuling Bernhuber nicht nur im eigenen Bezirk, sondern im ganzen Land um knapp 5.000 Vorzugsstimmen deutlich abgehängt.

Einziger Wermutstropfen für die VP im Bezirk: Gerade in den starken Bauernbund-Gemeinden Nöchling und Hürm, dort wo mächtige Standes-Funktionäre sitzen, gab es in Relation (leichte) Verluste.