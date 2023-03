Nahtlos fortgesetzt

Loosdorf gibt sich auch nach der Winterpause keine Blöße. Der Herbstmeister der 1. Klasse West/Mitte ist mit einem 6:2-Sieg über Karlstetten in die Frühjahrsmeisterschaft gestartet.

Die Karlstettner waren zwar ersatzgeschwächt und es kommen noch stärkere Gegner. Was sich aber gleich im ersten Spiel der Rückrunde offenbart hat: Die Loosdorfer Torfabrik hat nahtlos an den Herbst angeschlossen. Denn gegen Karlstetten lief es aus ASK-Sicht zunächst nicht nach Wunsch, der Tabellennachzügler ging gar zweimal in Führung. Die Loosdorfer waren trotzdem nicht zu stoppen, erzielten insgesamt sechs Treffer und verbuchten damit die nächsten drei Punkte.

Über 4,5 geschossene Tore sind es mittlerweile durchschnittlich pro Spiel, bei Markus Gruber alleine zwei pro Partie. Der ASK hat – vor dem wichtigen Derby gegen Markersdorf – neuerlich bewiesen, warum er ganz oben steht.