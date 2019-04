Es ist ein Phänomen, das quer durch den Bezirk zu sehen ist: Wenn Bäume fallen, stehen Umweltschützer auf. In Pöchlarn hat die jüngste Protestaktion einiger Bürger allerdings einen sehr bitteren Nachgeschmack.

Vor sieben Jahren riss ein heruntergestürzter Kastanienast im Schlosspark zwei Menschen aus dem Leben. Die Bäume wurden sogar noch kurz davor kontrolliert. Die Stadtgemeinde kam also ihrer Überprüfungspflicht nach – passiert ist die Tragödie aber trotzdem. Dass man jetzt mit der sofortigen Entfernung der kranken Buchen auf Nummer sicher geht, ist absolut richtig. Zumal die Wiederaufforstung auch schon angesetzt ist. Dass gerade in Pöchlarn jemand bei Gefahr in Verzug im Schlosspark auf die Barrikaden steigt, mutet schon sehr grotesk an.

Getreu dem Motto heißt es eigentlich, dass immer erst etwas passieren muss, bevor Umdenken eintritt. Allem Anschein bei manchen selbst dann nicht, wenn es um Menschenleben geht.