46 Tore hat Petr Kurtin in den vergangenen zweieinhalb Meisterschaften für den SC Melk geschossen. Der Abschied des 27-jährigen Tschechen traf den 2. Landesligisten mitten ins Herz. Es sah bereits düster aus, es gibt aber wieder einen Silberstreifen am Horizont hinter dem Schuberth-Stadion.

Der Name dieses Silberstreifens: Martin Marosi, Torschützenkönig in der Burgenlandliga, Ex-Bundesliga- und -Regionalligakicker. Testspiel haben die Melker noch keines absolviert, der erste Eindruck des 32 Jahre alten Offensiven ist dennoch vielversprechend. Die Statur ähnelt jener Kurtins, den Torriecher hat er bereits früher unter Beweis gestellt und seine Deutschkenntnisse sind für die Kommunikation mit dem Rest des Teams von Vorteil.

Die viel beschworene Mittelachse kann tatsächlich für Erfolg sorgen: Jasmin Nuhanovic im Kasten ist ein sicherer Keeper, Patrik Gregora in der Innenverteidigung weiß nicht nur abzuwehren, sonden auch die Mitspieler einzuteilen. Und Rastislav Chmelo im Sturm hat schon oft für das entscheidende Tor gesorgt – freilich vor allem im Zusammenspiel mit Kurtin. Die Erwartungen an Marosi sind hoch, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Versprechen für die Zukunft ist.