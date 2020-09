Fünf Wechsel in drei Spielunterbrechungen, wobei die Halbzeitpause nicht mitzählt. Diese Ausnahme hat der ÖFB in seinen Meisterschaftsregeln für die aktuelle Spielzeit geschaffen. In der Bundesliga kam die neue Regelung schon ab dem Neustart zum Einsatz. Sie war viel diskutiert und weithin bekannt.

Gottsdorf wollte davon Gebrauch machen. Der Unparteiische untersagte dies aber – unberechtigterweise. Ein Umstand, der nicht ohne Konsequenzen bleiben kann.

Freilich ist schwer zu messen, wie sich der Wechsel in der Schlussphase ausgewirkt hätte. Stichwort: „Hättiwari.“ Fakt ist: Die Gottsdorfer hätten den Wechsel nach ihrem 1:1-Ausgleich vorgenommen und bevor St. Georgen in der 88. Minute den Siegtreffer erzielte. Dass sich ein frischer Spieler auf das Ergebnis ausgewirkt hätte, ist nicht auszuschließen.

Wie nun weiter vorgehen? Bei einer Neuaustragung wäre St. Georgen der große Leidtragende – die Gastgeber haben keinen Fehler gemacht. Gottsdorf hatte dennoch einen vielleicht spielentscheidenden Nachteil, was für eine Neuaustragung spricht. Hier muss der Verband Fingerspitzengefühl beweisen, um eine möglichst faire Lösung zu erzielen. Niemand ist gern Verlierer – schon gar nicht, wenn er benachteiligt wurde.