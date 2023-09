Problem im System

15-Stunden-Stelle, Gemeindedienst, sie mag den Job und macht ihn auch gerne. Trotzdem kündigt sie. Warum? Weil sie regelmäßig Minusstunden machen musste und ihr die auch noch vom Urlaub abgezogen wurden. So geschehen in Persenbeug-Gottsdorf.

Das Problem in diesem System scheint man im örtlichen Rathaus noch nicht erkannt zu haben. Daran änderte auch nichts, dass die Betroffene mehrmals das Gespräch suchte und eine Lösung finden wollte. Die Gemeinde beharrt schlichtweg auf ihre eigentümliche Definition von einer Urlaubsregelung.

Auf die Kündigung folgt aber auch eine gute Nachricht: Da die Causa per Dringlichkeitsantrag ihren Weg in den Gemeinderat fand, wird der Fall nun aufgerollt. An jedem Arbeitsplatz sollte es den Verantwortlichen ein Anliegen sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihre Erholungsphasen haben. Und das gilt freilich auch für Gemeinden. Noch dazu in einer von der SPÖ-geführten, Stichwort Arbeitsrechte.