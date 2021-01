Die Coronapandemie hat nicht nur dramatische Auswirkungen auf Wirtschaft, Kultur und Arbeitsplätze, sondern steigert auch die psychische und physische Belastung jedes Einzelnen. Ein Tabuthema in unserer Gesellschaft: Wer will schon zugeben, dass 24 Stunden Familie auf engstem Raum, womöglich ohne Freiräume und Rückzugsorte, zu viel sein können?

Wie groß die Belastungen des Einzelnen im Bezirk sind, lässt sich schwer in Zahlen messen. Zumindest eine Zahl sollte bei den Verantwortlichen im Bezirk aber die Alarmglocken schrillen lassen. Die häusliche Gewalt hat sich mit 104 Betretungs- und Annäherungsverboten im Vergleich zum Jahr 2019 beinahe verdoppelt.

Gewalt in Familie Häusliche Gewalt im Bezirk Melk fast verdoppelt

Die Dunkelziffer ist, gerade in unserem ländlichen Raum, größer. Denn auf dem Land liegt die Hürde laut Experten deutlich höher, über Gewalt und Belastungen in der Familie zu sprechen. Dafür braucht es in den Gemeinden aber Vertrauenspersonen und rasche Hilfe. Und das besser heute als morgen.