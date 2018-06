Drei Wochen lang feiern die Kilber bereits den größten Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte. Mit dem Aufstieg von der 2. Landesliga West in die 1. NÖN Landesliga stehen aber auch für die Verantwortlichen neue Herausforderungen ins Haus. Vor allem auf dem Kadersektor wollen Thomas Hochauer und Co für die höchste niederösterreichische Spielklasse gerüstet sein.

Mit Manuel Plank und Marco Moser gewann der Meister gleich zwei 1.-Landesliga-erprobte Kicker hinzu, die in ihren Klubs auch tragende Rollen einnahmen. Doch nicht nur auf gestandene Spieler setzt Hochauer in seiner Transferpolitik. Auch junge Spieler aus der Umgebung sollen den Kader vor allem in der Breite besser aufstellen, sodass bei kommenden Verletzungen oder Sperren die Qualität der Mannschaft nicht nach unten sackt. Die Zeiten als in Kilb sich Ex-Teamspieler wie Roman Mählich aufhielten, sind endgültig vorbei.

Mit Weitblick versucht der Aufsteiger sich der 1. NÖN Landesliga zu stellen, ohne aber dabei finanzielle Risiken einzugehen. Auch wenn der Sprung eine Liga höher eine große Herausforderung sein wird. Mit der Euphorie und der akribischen Arbeit ist der Klassenerhalt keine Utopie.