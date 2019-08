Mit der Pensionierung von Primar Heinz Werner, Leiter der chirurgischen Abteilung am LKH Melk, droht der Verlust der Unfallchirurgie. Es ist derzeit zwar noch ein Gerücht – allerdings eines, welches vonseiten der Landeskliniken-Holding nicht dementiert wird.

Die Folgen für die Stadt mit seinen mehr als 70.000 Nächtigungen, den 550.000 Touristen im Stift und auch der gesamten Bevölkerung in der Region wären dramatisch. So müssten künftig bei einem Armbruch die Kliniken in St. Pölten oder Amstetten angefahren werden. Nach der Schließung der Bettenstation 3 ein weiterer Rückschlag für den Standort.

Auf die Gerüchte wurde auch VP-Stadtchef Strobl hellhörig und er suchte das direkte Gespräch mit der Holding. Ohne Unterstützung von Landesseite wird es aber auch für ihn ein Kampf gegen Windmühlen. Die Uhr für die Versorgung tickt. Allerdings: Dass die Uhr baldige Nationalratswahlen anzeigt, könnte den Zeiger im letzten Moment noch ruhen lassen.