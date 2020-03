Die Angst ist in den meisten Fällen ein schlechter Beifahrer. Und sie führt gerade beim Coronavirus zu einer unbegründeten Panikmache. Und während vielerorts die Teigwaren in den Supermärkten ausverkauft sind – zumindest die Nudelhersteller freut’s – schwirren auch in der Bezirkshauptstadt teils abstruse Ängste durch den Raum. Vor allem seit der Bekanntgabe, dass alle Coronavirus-Patienten aus Niederösterreich künftig im LKH Melk behandelt werden.

Ist die Sorge um den Ruf der Tourismusstadt – mit etwas Bauchweh – noch zu verstehen, mutet die Forderung einiger Eltern, dass ihre Kinder nicht mehr im Spital essen dürfen, absurd an. Zur Beruhigung erließ VP-Stadtchef Strobl zwar einen Erlass, wirklich notwendig war er aber nicht. Die Verantwortlichen von Stadt und Land sind im täglichen Austausch und haben alle Vorkehrungen getroffen. Eine Panikmache ist unangebracht. Am Ende bleib eine einfache Frage, die alle schützt: Wann haben Sie zuletzt Ihre Hände gewaschen?