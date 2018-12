Der Eklat um gewaltverherrlichende Lieder bei der Eisdisco in Melk war in aller Munde, schaffte es sogar in FM4. Für die einen eine lächerliche Diskussion über einen Lausbubenstreich, für die anderen eine grobe Verletzung des Jugendschutzes, die als Konsequenz den Rücktritt von DJ und VP-Gemeinderat Gerhard Schuberth haben sollte.

Während man bei Schuberth zumindest eine kleine Teilschuld verorten kann, muss man der Stadtgemeinde für ihre Lösungskompetenz Respekt zollen. Binnen weniger Stunden präsentierte der zuständige SP-Stadtrat Jürgen Eder – in Abstimmung mit Stadtchef Strobl – Konsequenzen, um künftige Eklats zu verhindern.

Eder bewies dabei rasche Lösungskompetenz, die aber vor allem die Jugendlichen trifft. Durften sie früher ihre eigenen Lieder spielen und selbst in die DJ-Rolle schlüpfen, ist dies jetzt verboten. Ein notwendiger Schritt: Bei einem weiteren Vorfall stünden die so beliebten Eisdiscos wohl vor dem endgültigen Aus.

