Schulbau mit Unterschieden im Bezirk Melk

Die beiden SPÖ-Gemeinden Ybbs und Loosdorf wollen in den kommenden Jahren neue Schulzentren in Millionenhöhe bauen. Was auf den ersten Blick wie ein identes Projekt wirkt, offenbart beim zweiten Blick gravierende Unterschiede. Denn während in Ybbs die oppositionelle ÖVP sowie die schwarzen Nachbargemeinden seit Jahren den Umbau fordern, steigen die ÖVP-Nachbargemeinden in Loosdorf auf die Bremse.

Und noch etwas unterscheidet das Projekt gravierend: Während in Ybbs die Planungen bereits 2017 (!) begonnen haben und – trotz geplanter Vorstellung für Anfang Mai – nach wie vor keine Pläne vorhanden sind, geht Loosdorf den direkten Weg – samt Architektenwettbewerb.

Selbst die Frage der Finanzierung dürfte, nach ein bisschen Säbelrasseln der Umlandbürgermeister, in Loosdorf deutlich rascher geklärt sein als in der größten Stadt im Bezirk. Zumindest kann Loosdorfs Ortschef Vasku einen plausiblen Finanzplan vorlegen – und er brennt für das Projekt.