Schulzentrum Ybbs: Projekt-Umsetzung vor Wahl undenkbar

Dutzende Zuhörerinnen und Zuhörer wohnten der jüngsten Gemeinderatssitzung bei, um dem nächsten Schritt beim Projekt Schulzentrum beizuwohnen. Außer einer Willensbekundung zum Standort hinter dem Freizeitzentrum ist aber wenig passiert. Das geben Stadtchefin Schachner als auch die ÖVP zu.

Wer sich also in der Lehrerschaft auf adäquate Arbeitsbedingungen freut, der wird wohl noch ordentlich Sitzfleisch beweisen müssen. Ein Architektenwettbewerb muss erst einmal ausgeschrieben, ein Entwurf präsentiert werden. Optimistisch geschätzt passiert das bis Winter 2024. Da befindet man sich aber mitten im Gemeinderatswahlkampf. Fällt dann die Entscheidung für Versiegelung und gegen einen Verein samt dessen Nachwuchs? Im Wahlkampf undenkbar und wohl auch politischer Selbstmord, die Kosten in Millionenhöhe nicht mitgerechnet. Womit das Projekt wohl erst nach der Wahl angepackt wird – warum es aber die SPÖ-Führung jetzt, ohne Details, in die Arena wirft, kann wohl nur diese beantworten.