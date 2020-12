Der Bandenzauber hätte Ende Dezember seinen Höhepunkt erlebt. Der Kick in der Halle hätte die fußballfreie Zeit auf den Sportplätzen verkürzt. Doch Corona macht in diesem Jahr dem Kick auf dem Parkett einen Strich durch die Rechnung.

Die traditionellen Turniere von Ybbs, Petzenkirchen und Yspertal werden allesamt pausieren. Die Verantwortlichen haben die Entscheidung schon frühzeitig getroffen. Zu unsicher wären die Planungen gewesen. Die Jagd nach der Filzkugel mutierte nach einigen Jahren mit Härteeinlagen wieder ein wenig mehr zum technischen Augenschmaus. Der Grund: Teams wie die Mannschaft der Rudi-Vogel-Allstars zeigten auf, was es bedeutet, wenn technisch versierte Kicker, die auch gerne in der Halle der Kugel nachjagen, aufspielen. So oft auch die eine oder andere Härteeinlage in der Kritik stand, nach der Corona-Pause fehlt der Bandenzauber dennoch.

Und eine Komponente darf natürlich nicht vergessen werden: die finanzielle Einnahmequelle. Ein eigens veranstaltetes Turnier spült Geld in die Vereinskassen, das nun auch fehlen wird.