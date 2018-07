Die Einführung der Tempo-140- Teststrecke zwischen Melk und Oed sorgt im Bezirk für kritische Stimmen. Eineinhalb Minuten Zeitersparnis stehen eine erhöhte Lärm- und Umweltbelastung gegenüber. Dazu steigt auch das Unfallrisiko.

Zwar betont der Sprecher von FP-Minister Hofer die geringe Anzahl an Unfällen in der Teststrecke – mit den Einsatzkräften vor Ort dürfte dabei aber keiner gesprochen haben. Mehrmals pro Woche rücken die Wehren von Melk bis Ybbs zu schweren Unfällen auf der Autobahn aus. Am Freitag passierte wieder einmal eine Massenkarambolage. Trotz dreier Fahrspuren hat sich die Unfallhäufigkeit in Pöchlarn auch in den letzten Monaten wenig verändert.

Neben der Verkehrssicherheit bleiben aber auch die Anrainer auf der Strecke. Trotz Flüsterasphalt und Lärmschutz steigt die Belastung für die Bevölkerung, die für ein weiteres populistisches Ablenkungsmanöver der FPÖ herhalten muss: Schließlich lässt sich Tempo 140 leichter unters Volk bringen als der Anstieg der Höchstarbeitszeit oder die mögliche Zerschlagung der AUVA.