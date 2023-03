Start mit Fragezeichen

Was lange währt, wird endlich gut? Beim geplanten neuen Schulzentrum in Ybbs stimmt das noch nicht ganz. Positiv ist, dass endlich eine Entscheidung für die Weiterentwicklung des renommierten Schulzentrums gefallen ist. Jetzt dürfen aber nicht wieder Jahre vergehen, bis die ersten Bagger an einem der geplanten Standorte rund ums Freizeitzentrum anrollen.

Bis dahin hat die Stadtgemeinde aber zwei gravierende Probleme dringend zu lösen: Wo soll der Aufstiegsaspirant ASK Ybbs künftig seine Trainings für Hunderte Hobbyfußballer abhalten? Und, Stichwort Leerstand in der Innenstadt: Was passiert mit dem, teilweise denkmalgeschützten, Gebäude des aktuellen Schulzentrums? Findet man in beiden Fällen keine vernünftigen Lösungen, wird der Schulumbau – klassisch für Ybbs – von Nebenschauplätzen bestimmt, die die Vorfreude auf das Jahrhundertprojekt trüben werden.