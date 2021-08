Tief war der Fall, als die Ybbser vor zwei Jahren zum Titelkampf bliesen. Am Ende zerschlugen sich die Träume nur allzu rasch – schon vor dem CoV-bedingten Saisonabbruch. Der ASK lernte daraus, hatte den Aufstieg von der 2. in die 1. Landesliga weiter im Blick – aber ohne großes Getöse.

Mit den Worten Meister, Titel und Aufstieg ist man nach wie vor zurückhaltend in der Donaustadt. ASK-Coach Johannes Riesenhuber gesteht aber: Ybbs gehört zu den vier Topfavoriten auf den Titel.

Und das ist der richtige Weg. Keine der schwarz-weißen Mannschaften der vergangenen Jahre hatte so großes Potenzial für den Aufstieg wie die aktuelle. An dieser Stelle seien nur die ehemaligen Bundesliga-Spieler Wurm, Talir, Pudelko und Plank erwähnt. Hinzukommt das um Johannes Sonnleitner erweiterte Trainergespann.

Da sah das 5:0 gegen Statzendorf im jüngsten Test schon nach dem Warmschießen für Wieselburg aus. Zufrieden war man danach aber nicht – ein Zeichen dafür, wie hoch die Ansprüche sind, die die Ybbser selbst an sich stellen. Auch wenn man nach außen hin weiter Demut zeigt, ist der Aufstieg als internes Ziel schon deutlich erkennbar. Gut so!