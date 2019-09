An Ausfälle musste man sich beim FC Leonhofen in den vergangenen Wochen bereits gewöhnen. Der jüngste Fall in den Reihen des 1.-Klasse-West/Mitte-Klubs ist dann aber doch speziell. Neun Spiele Sperre fasste Patrick Winkelmann nun aus, acht davon, weil er vor dem Schiedsrichter auf den Boden gespuckt hat.

Der Unparteiische hatte die Aktion auf sich bezogen und den Fall offiziell gemacht. Angriffe gegen Schiedsrichter dürfen nicht toleriert werden und gehören untersucht und entsprechend geahndet.

Acht Spiele Sperre – fast ein Drittel der gesamten Saison – muten dann aber doch als harte Entscheidung an. In der Hitze des Gefechts, nach 97 Minuten Spielzeit und in Verbindung mit dem eigenen Platzverweis können die Emotionen schon einmal hochgehen. Gerade wenn die eigene Mannschaft, wie es im Spiel der Leonhofner gegen St. Veit war, mit 2:1 nur knapp führt. Für körperliche Attacken gibt es kein Pardon, ebenso wenig, wenn Winkelmann den Unparteiischen direkt angespuckt hätte.

Vor dem Unparteiischen auf dem Boden zu spucken, war mit Sicherheit nicht die feine englische Art. Acht Spiele Sperre wirken dann aber drakonisch. Weniger hätten es als Denkzettel auch getan.