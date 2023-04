Und jetzt mutig weiter

Es muss fast zeitgleich passiert sein, als man im Notariat den Vertrag zwischen der Stadt Pöchlarn und der OK Hotelinvest GmbH finalisierte und die Lokalbetreiber in der Innenstadt ihre Sommergarnituren herausholten. Hier der Startschuss für das Hotelprojekt im Stadtzentrum, da jener für die Gastgartensaison.

Im Frühjahr 2024 soll der Hotel-Baustart erfolgen. Bis dahin ist auch die Politik gefragt, in Sachen City-Belebung mutig weiterzugehen. Das braucht mehr als die angekündigten Pflanzen und Sitzmöglichkeiten: Im Sommer 2020 wagte man den Test einer „autofreien Innenstadt“ – wirtschaftsfreundlich von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Warum man das nicht zum Standard erklärte, lässt einen angesichts der dicht an den Schanigärten vorbeifahrenden Autos am Thörringplatz verwundert zurück.

Das neue Hotel hat das Potenzial, zusätzlich Frequenz in die City zu bringen. Zeit, sie auch dafür bereit zu machen.