Die Melker Löwen hatten einen schwierigen Herbst hinter sich. Das wäre er auch gewesen, hätte sich die Corona-Pandemie nicht über das Land ausgebreitet. Schon im Sommer waren die Prognosen für den 2. Landesligisten nicht rosig.

Am Ende stehen die Bezirkshauptstädter mit vier Punkten am Tabellenende. Die im Sommer getätigten Transfers sind nicht in dem Ausmaß aufgegangen. Vor allem konnten sie frühere Leistungsträger wie Petr Kurtin nicht adäquat ersetzen. Die Schwierigkeit: mit geringerem Budget Qualität zu finden. Außerdem gibt es keine Zeit zur Eingewöhnung. Jene Zeit, die vor allem auch die eigene Jugend benötigt, die auf Anhieb in der Kampfmannschaft funktionieren soll. Das traditionelle Prozedere in solchen Situationen: in der Wintertransferphase noch einmal nachlegen. Doch genau daran hakt es aufgrund der Coronakrise.

Spieler wollen Sicherheiten, die auch die Vereine im Moment nicht bieten können. Niemand weiß, wie es sich im Frühjahr entwickeln wird. Darum sind den sportlich Verantwortlichen die Hände gebunden. Die herrschende Unsicherheit ist die starke Bremse für Transferaktivitäten.