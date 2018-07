Wenn im Schach kein Zug mehr möglich ist, ist der Spieler „schachmatt“. Im Fall der Neuerrichtung der Brücke über den Donau-Altarm kann diese Metapher ohne Probleme herangezogen werden. Egal, welchen Zug die Stadtgemeinde setzt, sie verliert. Startet sie mit dem Bau, bestehen die Stifts-Verantwortlichen auf den Erlass der Mautgebühr für Touristen. Verzichtet die Stadt allerdings auf die Mautgebühr, kann die Brücke nicht finanziert werden.

Beim Schach geht es aber nicht nur um ein Spiel, sondern auch um Taktik und der Vorstoß des künftigen Ex-Stadtchefs Thomas Widrich für eine Tourismusabgabe in der Wachau kann als brillanter Zug erachtet werden. Was auf Mallorca oder in Neuseeland möglich ist, sollte auch in der Region durchführbar sein. Die Gemeinden brauchen dafür aber einen starken Zusammenhalt. Denn es muss für alle Beteiligten klar sein, dass die Kommunen nicht stets in Infrastruktur für Touristen investieren können, daraus aber wenig Gelder lukrieren. Findet Widrich Gehör, hat er am Ende seiner politischen Laufbahn noch wichtige Weichen gestellt.