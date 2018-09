„Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist“, singt Falco in einer seiner bekanntesten Nummern. Wenn es nach so manchem Einwohner in der Gemeinde Dunkelsteinerwald geht, dreht sich VP-Ortschefs Franz Penz‘ Welt nur um Gansbach.

Dass auf der Info-Tafel des Falco-Denkmals Gemeinde Gansbach anstelle von Dunkelsteinerwald steht, ist aber keineswegs seine Schuld. Die Unterstellung zeigt allerdings, dass das Verhältnis zwischen Gansbach, Gerolding, Kicking und Mauer auch rund 50 Jahre nach der Zusammenlegung zu einer Gemeinde angespannt ist.

Auch wenn Penz festhält, dass alle Ortsteile die Gemeinde ausmachen – die Tatsache, dass etwa nach dem Auszug von neun VP-Mandataren zwei Jahre später der Gemeinderat immer noch nicht voll besetzt ist, spricht nicht für eitle Wonne.

Es ist Zeit, die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen. Denn – frei nach Falcos „Kommt der Komet oder kommt er zu spät?“ – bleibt die Frage: Kommt das Miteinander in Dunkelsteinerwald noch vor der Gemeinderatswahl 2020? Sonst ist es womöglich für Penz zu spät.