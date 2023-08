Wenig Licht, viel Schatten

Das Thema öffentlicher Verkehr ist seit Jahren in Melk ein schwieriges. Im Herbst 2022 einigten sich die Parteien, das Projekt AST Flex als landesweites Pilotprojekt zu forcieren. Beim Vorzeigeprojekt rührte sogar Landesrat Schleritzko die Werbetrommel, ein Jahr später droht dem Projekt aber das Aus. Die Ausrollung des Anrufsammeltaxis in die Region Schallaburg scheiterte zuletzt an den Kosten, die baldige Evaluierung für Melk wird wohl ebenso das Aus bedeuten.

Aktuell nutzt nur eine einstellige Nutzerzahl das Verkehrsmittel. Deutlich zu wenig, um nur in die Nähe einer gewissen Kostendeckung zu kommen. Trotz steter Bewerbung und zahlreicher Sammelstellen ist das AST nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Ob eine Alternative, die der Stadtchef im Fall des Aus verspricht, besser angenommen wird, darf daher im Vorfeld bezweifelt werden. Zuerst muss in den Köpfen verankert sein, dass man anstatt mit dem eigenen Auto auch Öffis nutzen kann.