Jugendliche im Jahr 2020 haben ein schweres Los. Hängen sie stundenlang vor großen und kleinen Bildschirmen, sind sie realitätsfremd. Marschieren sie an Freitagen (vor und höchstwahrscheinlich nach Corona) mit Plakaten für den Klimaschutz, sind sie – ebenso – realitätsfremd.

„Fridays for Future“ hin, „Fridays for Future“ her – die Klimakrise ist definitiv real. Und nach dem Corona-Shutdown wäre der Politik und der Wirtschaft gut geraten, auf die Jugend zu hören.

Nikolaus Mandlburger aus Loosdorf, „Fridays for Future“-Aktivist, geht auf Konfrontation. Und das ist gut so. So schlimm die Coronakrise ist – sie ist auch eine „grüne Chance“. Stufenweise fährt jetzt die Wirtschaft wieder hoch. Und dabei darf man bei der einen Krise nicht auf die andere vergessen. Mandlburger und die „Fridays for Future“-Bewegung fordern „Green Deals“ auch auf lokaler Ebene. Es braucht einen Dialog, nicht nur Trump‘sche Forderungen à la „Wirtschaft first“. Sonst stehen uns in Zukunft nicht nur die Schulden, sondern auch das Wasser bis zum Hals.