Es ist ein Klassiker, der die Schwierigkeit von Klimaschutzmaßnahmen perfekt aufzeigt. In Weiten will ein Frächter einen Lkw-Parkplatz bauen. Dafür braucht es die Umwidmung eines Grundstücks, auf dem noch vor wenigen Jahren wichtige Hochwasserschutzmaßnahmen für den Weitenbach errichtet wurden. Die Anrainer sind besorgt und fürchten steigendes Grundwasser samt Überflutungen. Gelingt die Umwidmung nicht, droht die Absiedelung des Unternehmens. Und die Gemeinde? Die ist alarmiert und signalisiert Verständnis für die Bürger, um gleichzeitig die Wichtigkeit des Unternehmens für die Gemeinde zu betonen.

Will man den Klimaschutz, braucht es in solchen Fällen bessere Regelungen, denn die Ortschefs wollen naturgemäß nicht der Buhmann sein. Eine Zwickmühle, gerade in strukturschwachen Gegenden wie dem Waldviertel. Die Problemlösung wird schwierig – und wohl nur bundespolitisch mit noch strengeren Gesetzen im Umweltbereich funktionieren.