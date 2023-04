Ein Debakel. Anders kann man die 0:5-Pleite der Ybbser gegen Wieselburg im Schlager der 2. Landesliga West nicht bezeichnen. Da gibt es auch nichts schönzureden: Ybbs ist den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden, war vorn zu ungefährlich und hinten zu blauäugig.

Aber – und das ist entscheidend für Ybbs – der Titelkampf hat mit der Derbyklatsche erst richtig begonnen. Die Schwarz-Weißen sind weiterhin Tabellenführer und vielleicht war es der – wenn auch unschöne – notwendige Schuss vor den Bug, um wieder an die eigenen Grenzen zu gehen.

Denn an Qualität hat der Herbstmeister nichts eingebüßt und wenn jetzt auch wieder Einsatz und Wille stimmen wie in der Hinrunde, ist der Aufstieg in die 1. Landesliga nach wie vor zum Greifen nah.

Ybbs hat es selbst in der Hand, wer nach den ausstehenden elf Runden ganz oben steht.