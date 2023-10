Ybbser Versöhung? Unmöglich!

Es rumort in der Ybbser SPÖ und das nicht erst seit gestern. Die Standortwahl für das neue Schulzentrum brachte abermals einen tiefen Schnitt in die ohnedies tief gespaltene Ybbser SPÖ. Dass ausgerechnet jetzt der Plan der Landespartei von zwei SPÖ-Listen durchsickerte, ist für Stadtchefin Schachner der wohl ungünstigste Zeitpunkt. Kämpft sie ohnedies bereits an mehreren Fronten. Die Idee ist aber klug und bewährtes ÖVP-Mittel bei Abspaltungen: Egal, ob Schroll oder Schachner, die SPÖ würde die Stimmen behalten und die anderen Parteien im Wahlkampf überdecken.

Bleibt ein Problem: Was passiert nach der Wahl – vorausgesetzt die „rote“ Mehrheit bleibt? Eine Versöhnung gilt als ausgeschlossen, die SPÖ müsste wohl einen geeigneten Stadtchef suchen, der ruhig und besonnen ist und einen Zugang zu beiden Seiten findet. Den gibt es mit Robert Nussbaummüller zwar, dieser hat aber bereits mehrmals abgewunken. Kein Wunder: Kennt er doch die verfahrene Situation in der SPÖ am besten.