Zu zweit erfolgreicher

Im Mai , als die NÖN über die geplante Schließung der Ybbser Post-Filiale berichtete, war die Aufregung groß. Damals versprach SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner für den Erhalt zu kämpfen. Im Hintergrund wirkte sie aber auch mit, um bei einer Schließung eine bestmögliche Lösung für einen Postpartner, der nun gefunden zu sein scheint, zu erwirken.

Während Schachner arbeitete, versuchte auch SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll zu vermitteln. Gemeinsam, obwohl in derselben Partei und jahrelanges Führungs-Duo in der Stadt, gingen beide nicht vor. Und während sich Schachner mit einem Postpartner bereits angefreundet hat, setzt Schroll den Kampf auf höchster Ebene weiter. Aufgeben tut man bekanntlich nur einen Brief, und den will Schroll weiterhin in einer Post-Filiale aufgeben.

Nicht auszudenken, was in Ybbs alles für die Bürgerinnen und Bürger möglich wäre, wenn tatsächlich Stadtchefin und Abgeordneter an einem Strang ziehen würden.