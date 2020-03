Es geht wieder los. Nach vier Monaten rollt am Samstag erstmals wieder der Ball im Waldstadion. Es ist der Auftakt für ein spannendes Frühjahr für den 1. Landesligisten, denn gefeit vor dem Abstieg ist Kilb nicht.

Die personelle Situation vor dem Rückrundenstart lässt die Option für zwei Szenarien offen. Entweder alle Kilber Leistungsträger kommen in absehbarer Zeit in voller Stärke zurück. Dies betrifft vor allem die angeschlagenen Pudelko und Strohner als wichtige Bausteine in der Defensive, aber auch Zuser im Mittelfeld. Kann der SCU auf so gut wie alle Akteure setzen, wird sich die Kilber Kontinuität, über den Winter praktisch gleich und eingespielt zu bleiben, bezahlt machen. Der SCU wird auch aus den ersten, schwierigen Runden gegen fünf Teams der Top-Sechs einige Punkte mitnehmen und danach nichts mehr anbrennen lassen.

Oder die Personalsituation entspannt sich nicht – oder verschärft sich während der Meisterschaft noch weiter. Dann werden nicht nur die ersten Partien eine Herkulesaufgabe, sondern auch der Rest der Saison. Es rücken zwar junge, talentierte Kilber nach, für den Druck eines Abstiegskampfs in der 1. Landesliga ist es aber noch zu früh. Aber zu diesem Szenario muss es ja nicht kommen.