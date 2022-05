Kritik muss erlaubt sein

Es ist wahrlich eine neue Dimension, die die Stadt Melk in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit den Vorwürfen aufgrund der fehlenden Ausschreibung bei der „Mole MelK“ erreicht hat.

Am Donnerstag versuchte die Melker ÖVP per Dringlichkeitsantrag die NÖN an die Kandare zu nehmen und warf ihr dabei Rufschädigung vor. Und das nur, weil die NÖN die Kritik im Zusammenhang mit der „Mole Melk“ behandeln und aufklären wollte. Zum Ärger der ÖVP zogen die Oppositionsparteien nicht mit, die ÖVP blieb mit ihrem Antrag alleine. Nur Stunden später folgte bei einem bekannten Architekten aus dem Bezirk ein Drohanruf – im Zusammenhang klar der Causa „Mole Melk“ zuzuordnen. Für die Stadt eine unrühmliche Geschichte. Aber immerhin: Wenn schon die Architektenleistung nicht ausgeschrieben wurde, ist zumindest beruhigend, dass das Gesamtprojekt ausgeschrieben wird.