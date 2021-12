Lächerlich? Nein, Gesetz

Es war im „Oster-Lockdown“, als ein Großteil des Ybbser Gemeinderats mit einem „Schaubuffet“ und einem gemütlichen Beisammensein bis Mitternacht für einen Skandal sorgte. Jetzt trudelte für die Teilnehmer die Rechnung in Form von Verwaltungsstrafen in die Postkästen.

Und während sich die meisten für die damalige Tat entschuldigen, will man in der SPÖ am liebsten gar nicht mehr darüber sprechen. Als „lächerlich“ bezeichnet Stadtchefin Ulrike Schachner die Strafe und sorgt damit abermals für Kopfschütteln, auch in den eigenen Reihen. In Zeiten, wo Corona-Maßnahmen kritisch gesehen und Gemeinderatssitzungen von Securitys bewacht werden müssen, ist diese Wortwahl fatal. Gesetze sind nicht lächerlich, sondern regeln das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Gesetz ist eben Gesetz und das gilt auch für Ortschefs – und das ist in einer Demokratie auch gut so.