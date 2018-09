Über 28 Jahre ist es her, da feierte der SV Krummnußbaum den Aufstieg in die 1. Klasse West. Zwei Jahre lang hielt sich die Truppe eine Liga höher, bevor es für die nächsten 26 Jahre wieder in die 2. Klasse ging. Um sich dieses Mal länger in der oberen Klasse zu etablieren, hatte sich der SVK in den letzten Jahren gut verstärkt.

Und die Riesenhuber-Elf zeigte auch in den ersten Runden gleich einmal auf. Vor allem die Offensive ist der große Trumpf des Aufsteigers aus der 2. Klasse Alpenvorland. Mit dem rumänischen Legionärstrio Teodor Tulcan, Nelu-Alin Bitis sowie dem im Sommer von Ybbs gekommenen Elvis Dirvaru haben die Krummnußbaumer drei große Trümpfe in ihren Reihen. Dies bestätigten auch 14 Treffer nach fünf Partien. Dabei gehen bisher alle erzielten Tore auf das Konto der drei Spieler.

Der Vorteil für Coach Johannes Riesenhuber: Alle drei sind bei allen Trainingseinheiten mit dabei. Auch der Rest des Teams besteht auch Kickern, die in den letzten Jahren ebenfalls Erfahrungen in der 1. Klasse gesammelt haben.

Mit dem Abstieg wird Krummnußbaum in dieser Saison wohl nichts zu tun haben. Das große Ziel für den Klub muss jedoch lauten, sich langfristig in der 1. Klasse zu halten. Und dies auch wieder mit mehr Krummnußbaumer Eigengewächsen.