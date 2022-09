Leonhofen in Lauerstellung

Loosdorf, Loosdorf, Loosdorf! Derzeit dreht sich in der 1. Klasse West/Mitte alles um das Offensivphänomen ASK. Da könnte man beinahe übersehen, wie dicht der FC Leonhofen dem Nachbarn auf den Fersen ist. Das wäre ein Fehler! Der FCL liegt auf Rang zwei, ist wie Loosdorf ungeschlagen und hat zuletzt die beiden Topteams Kirchberg und Ober-Grafendorf besiegt.

Der Erfolg des Teams von Trainer Joachim Koll kommt nicht von ungefähr: Die Defensive um Kapitän Tomasz Skrzyszowski ist die beste der Klasse, davor glänzt der FCL mit Patrick Brachner und Co. mit einem robusten Mittelfeld und dank Mike Luger, Niklas Reiterlehner und Valentin Seidinger sind vorne nur die Loosdorfer gefährlicher.

Aktuell führt weder an Loosdorf noch an Leonhofen ein Weg vorbei. Da darf schon auf das Derby Anfang November – ausgerechnet in der letzten Runde der Herbstsaison – hingefiebert werden.