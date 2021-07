Für den Nachwuchs, nur das Beste. Was das Beste ist, darüber scheiden sich die Geister. In Weiten schlägt jetzt die Gemeinde Alarm. Corona habe zu vermehrten Schulabmeldungen geführt. Viele Eltern sind, vorsichtig ausgedrückt, skeptisch aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen. Ein Phänomen, welches laut Bildungsdirektion mostviertelweit um sich greift. In Weiten stehen jetzt Klassenzusammenlegungen und – im schlimmsten Fall – sogar eine Schulschließung im Raum.

In Zeiten, wo sich Menschen gerade über die Pandemie immer mehr auf dubiosen Kanälen informieren oder mit „alternativen Fakten“ hantieren, eine alarmierende Entwicklung. Gegensteuern ist wichtig, aber wie jemanden abholen, der der Allgemeinheit nicht mehr glaubt? Mit Fakten, persönlichen Gesprächen und Aufklärung. Bei aller Skepsis sei den Eltern aber noch etwas ins Stammbuch geschrieben: Ohne Schule fehlt auch der Umgang mit gleichaltrigen und damit das Erlernen wichtiger sozialer Fähigkeiten.