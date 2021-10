Machen, nicht nur reden

1,2 Millionen Euro für das neue Fährhaus, neun Millionen Euro für eine neue Kläranlage. Wichtige Projekte, die ohne Aufschrei im Melker Gemeinderat beschlossen wurden. Anders sieht es aber bei der Erhöhung von Heizkosten mit einer Gesamtsumme (!) von einem mittleren vierstelligen Eurobetrag aus. Da wird gefeilscht und gestritten, ob um fünf oder doch 25 Euro erhöht wird– und das in einem der reichsten Länder der Welt. In einem Land, in dem es eigentlich keine Diskussion darüber geben, sondern es eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Niemand sollte sich darüber Gedanken machen müssen, ob er im Winter Geld fürs Heizen hat.

Es ist Aufgabe der Politik, nach gewissen Kriterien, ausreichend Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Ohne Publicity, Pressestatements und verfrühte Facebook-Postings eines Stadtchefs. Einfach nur helfen – dem Nächsten zuliebe.