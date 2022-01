„Ana muas die Krot‘ schlucken.“ Ein urösterreichischer Ausdruck dafür, dass jemand ungewollt zum Handkuss kommt. In den vergangenen Jahren bekamen vor allem die Wirte oft die Kröte vorgesetzt. Stichwort Registrierkasse oder die Nichtrauchergeschichte – und jetzt Corona. Auf Zwangsschließungen folgen haufenweise Jobs, die unbesetzt sind.

Es war schon vor der Krise schwer, Personal zu bekommen, keine Frage. Wer aber auch nur das zahlt, was der spärliche Kollektivvertrag vorsieht, darf sich nicht wundern – auch keine Frage. Gastronomen, die sich sowohl um ihre Gäste als auch um ihre Mitarbeiter bemühen, heben ihre Chance, aus dieser Krise zu kommen. Und dafür brauchen sie auch unsere Unterstützung: Österreich sei stolz auf seine Wirtshauskultur. Jetzt muss sich beweisen, dass dies nicht nur leere Jubelphrasen in guten Zeiten sind. Wer seinen Lieblingswirt weiterhin in der Gemeinde haben will, muss seinen Teil beitragen. Also Mahlzeit!